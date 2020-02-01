Работаем со всеми регионами России!

Время работы:

Пн–Пт: 08:30 - 17:30
Сб-Вс: выходной

8 (800) 500-3-777

Звонок по России бесплатный
Заказать звонок Написать директору

Уважаемые посетители!
Сейчас идет процесс обновление цен, пожалуйста, перед заказом уточняйте актуальную цену у менеджера!
Звоните: 8 (800) 500-3-777 или пишите в чат!

Каталог товаров
Новости
Все новости
1 Февраля 2020 Купи кованые элементы на сумму не менее 3000 р. и получи скидку 10% на кузнечную краску WS-Plast и Kovali 1 Января 2020 Режим работы в праздники
Все новости

Вставка в балясину Арт. 1376.3

Артикул: Арт. 1376.3
Наличие товара и цену уточняйте у менеджера.
При оптовых закупках действуют дополнительные скидки!

Есть вопросы? Звоните:

8 (800) 500-3-777

или пишите в чат!
Название: Вставка в балясину Арт. 1376.3
Размер:  45х40, на кв.12х12 вес 0,130 кг.
Применяется при изготовлении балясин, кованых ворот, заборов, лестничных перил и других изделий художественной ковки. Красиво смотрится если этот элемент использовать в виде хомутов.
37 руб. за 1 шт
В наличии
- +
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Все способы оплаты
Подробнее о доставке
Похожие товары
SK33.09.2 Вставка в балясину
SK33.09.2 Вставка в балясину
36 руб. за 1 шт
В наличии
- +
Вставка в балясину Арт. 104.14
Вставка в балясину Арт. 104.14
Размер:  70х37, отв. д=14 вес 0,180 кг.
50 руб. за 1 шт
В наличии
- +
SK33.01.3 Вставка в балясину
SK33.01.3 Вставка в балясину
39 руб. за 1 шт
В наличии
- +
SK33.03.3 Вставка в балясину
SK33.03.3 Вставка в балясину
27 руб. за 1 шт
В наличии
- +
Вас также может заинтересовать
Электроды HYUNDAI Электроды HYUNDAI
Кузнечные краски Кузнечные краски
Грунтовки по металлу Грунтовки по металлу
Эмали по металлу и ржавчине Эмали по металлу и ржавчине
Молотковые краски по металлу Молотковые краски по металлу
Декоративная патина Декоративная патина
Термостойкие эмали Термостойкие эмали
Смывка для удаления старой краски Смывка для удаления старой краски
Новости
Все новости
1 Февраля 2020 Купи кованые элементы на сумму не менее 3000 р. и получи скидку 10% на кузнечную краску WS-Plast и Kovali 1 Января 2020 Режим работы в праздники 25 Сентября 2019 Пополнение ассортимента электродами марки HYUNDAI
Все новости