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Вставка в балясину Арт. 1376.3
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Название: Вставка в балясину Арт. 1376.3
Размер: 45х40, на кв.12х12 вес 0,130 кг.Применяется при изготовлении балясин, кованых ворот, заборов, лестничных перил и других изделий художественной ковки. Красиво смотрится если этот элемент использовать в виде хомутов.
37 руб. за 1 шт
В наличии
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