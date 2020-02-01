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Вставка в балясину Арт. 6455
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Название: Вставка в балясину Арт. 6455
Размер: 94х56, на кв.10х10 вес 0,175 кг.Применяется как отдельный декоративный элемент или элемент начального столба, кованой балясины. Очень красиво смотрится в кованных изделиях таких как лестничные ограждения, заборы, решетки и балконные ограждения.
58 руб. за 1 шт
В наличии
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